專家：避險情緒升溫　年內金價有望續創新高

中評社香港3月20日電／大公網報導，美國關稅威脅推升市場避險情緒，帶動金價續創歷史新高。紐商所隔夜現貨黃金尾盤報每盎司3034.42元（美元，下同），24小時內再錄歷史新高；COMEX黃金期貨盤中一度升見3047.5元的歷史高點，現貨、期貨黃金價格單日升幅均超1%。分析稱，美國關稅政策威脅下，市場開始憂心特朗普將對貴金屬加征關稅，而近期美國多項經濟數據的轉弱，及“美國衰退”的敘事，也對金價不斷上漲起到推波助瀾作用。瑞銀的分析師更預計，年內金價有望繼續上漲，“已將2025年金價目標預測從每盎司3000元調高至3200元”。



兩大因素推動開年以來金價持續上漲。招銀資本市場研究所所長劉東亮分析，特朗普關稅政策引發市場憂慮，由於投資者擔心美國將對貴金屬加征關稅，紐約金相對倫敦金出現明顯溢價，“搶出口、套利”等因素推動下，倫敦金被大量運往紐約，黃金租賃利率亦現大漲。另一方面，近期多項美國經濟數據顯著轉弱，美國財政也面臨階段性退坡，加之特朗普曾表示“美國經濟會存在一段過渡期”，市場進入“美國衰退”敘事，黃金的避險屬性進一步推升金價。



瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）團隊表示，去年國際金價累升27%，今年以來金價升幅累計達14%，只要政策風險和貿易衝突加劇，就會繼續支撐市場的避險需求，金價升勢料將延續。該團隊指出，特朗普政府將於4月2日發布貿易調查結果，市場對貿易衝突的擔憂，引致美國信心指標的惡化，以及美國經濟衰退風險的抬升。



“交易所黃金ETF新資金的流入，是推動金價下一輪漲勢的必要條件，目前該條件已經形成。”瑞銀CIO團隊在發給本報的郵件中指出，全球最大的黃金ETF基金“SPDR黃金信托”，2月報告其黃金持有量約達908公噸，創2023年2月以來新高。黃金ETF資金流入，以及對金條、金幣等實物黃金的需求，將繼續推升金價。



黃金資產全球需求暢旺

