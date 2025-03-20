應對關稅摩擦　中國外貿趨多元化

中評社香港3月20日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，自2001年加入世界貿易組織以來，中國對外貿易呈現“總量高增，結構上擴展”的特徵，2024年中國出口金額為2001年的13.4倍，貿易差額更達2001年的44倍。而結構方面，中國與不少國家建立新的貿易關係，包括拓展了28個出口目的地，新簽訂23份自由貿易協定（FTA），涵蓋新西蘭、韓國、瑞士、澳洲等發達國家，以及智利、秘魯、柬埔寨、毛裡求斯等新興市場國家。部分FTA在近年得到深化，例如中國─新加坡、中國─新西蘭、中國─東盟自貿協定升級版等。中國現有貿易夥伴的貿易規模亦不斷上升，對美歐出口占比先升後降，對東盟、南亞、中東、非洲等市場的出口占比提升。



參考以往“特朗普1.0”對華關稅政策呈現“先輕後重、分步加征、稅率超調”幾個特徵。從時間上看，2018年上半年以局部加征關稅為主，2018年7至9月大幅度加征關稅；2019年6至9月關稅摩擦進一步升級，第一階段經貿協議前美國對中國平均稅率已由3.1%大幅抬升至21%。具體包括：清單1（340億美元）以機械、電子產品、運輸設備為主；清單2（160億美元）進一步將化工行業納入；清單3（2000億美元）將加征關稅商品自資本品擴大至農林產品、金屬、紡織品等消費品並大幅增加應稅化工品種類；清單4A（1200億美元）是對清單3在農產品、金屬、紡織品領域的進一步深化。中美於2020年初達成第一階段經貿協議後，美國降低清單4A稅率並取消對清單4B商品加征關稅計劃，對中國平均稅率略微降至19.3%。



中國商品出口的國別結構近年變得更加多元化，至2024年，受關稅摩擦、俄烏衝突後產業鏈重組、歐盟內需疲軟等國際市場因素影響，中國對歐美出口依賴度顯著下降，但仍為核心出口市場，合計占比超過30%。另一方面，受區域產業合作提速，尤其是2022年區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）通過降低雙邊關稅、簡化通關手續、區域內原產地累積規則降低貿易壁壘等有利因素帶動，東盟出口份額顯著提升，2024年占比超過16%。



新興市場份額提升 降出口集中度



值得留意的是，拉美、“一帶一路”沿線地區等新興市場對擴大中國出口、降低出口集中度有重要意義，例如巴西對中國“新三樣”（即太陽能面板、鋰電池和光伏產品）需求增加，“一帶一路”倡議落地亦推動中國對非洲、中東等新興市場的工業制成品（如機電、紡織等）出口的增長。隨著貿易網絡集中度逐步減低，發達國家貿易占比下降、新興市場份額上升，相信有助減低關稅摩擦對中國對外貿易的影響。