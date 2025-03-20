投資回暖　香港樓市“吃下定心丸”

中評社香港3月20日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，近期中央政府大力支持民營企業的發展，國家主席習近平上月出席民企的座談會，並發表重要講話。參與這次座談會的企業家陣容中，不乏人工智能、機器人、新能源及現代農業等領域的領頭羊，顯示中央對這些高新科技產業的重視程度。



中國擁有14億人口，大大小小的民營企業數量繁多，這次會議預示著內地營商環境將迎來新面貌，期望可以加快發展。



面對政策的利好，香港資本市場已率先反映，港股最近的走勢持續強勁，更突破24000點關口，升上逾3年高位，反映出投資者的信心回暖。



印花稅門檻降 受惠物業增



股票市場的洋洋得意，往往能帶動各行各業的﻿復甦，尤其是零售消費市場。股民獲利之後，消費意欲自然會有所增加，餐飲業已經開始受惠，部分餐廳的客流量明顯上升；而服裝和奢侈品行業的生意額，相信在短期之內也會有所改善。



值得注意的是，內地早前已經預備10萬億元人民幣資金大規模提振市場，雖然措施仍未全面發力，利好消息也牽動資金的走向。許多香港人會問，下一步資金會流向房地產市場嗎？筆者相信，隨著股市和消費市場的向好，樓市也將受到復式效應的影響，而先知先覺的聰明錢，也會陸續在市場內趁低吸納。



另外，早前公布的財政預算案將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，這一措施雖然不是今次預算案的重點，但其實上，該措施的覆蓋面廣泛，畢竟隨著近年樓市下滑，能進入“100元印花稅”範圍的物業類別增加了很多。根據近期市場成交的價位推算，約有15%的置業者將因此受惠。



由於入市時要付出的現金大減，這將吸引更多首次置業者、轉租為買的客人，以及長線投資者入市，進一步推動細價樓的成交量上升；同時也有機會啟動市場的換樓鏈，進一步帶動樓市的熱度。



看來不只是內地民企，香港樓市也應該可以“吃下定心丸”，迎接樓市“冬去春來”的大旺勢。