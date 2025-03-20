富權：賴清德“不裝了”但或將會弄巧反拙

中評社香港3月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：賴清德“不裝了”但或將會弄巧反拙。以下為文章內容。



“大罷免”因已經進入第二階段連署而持續升溫，民進黨中央直接介入大罷免“”行動。昨日民進黨秘書長林右昌召集全台各縣市黨部主委開會討論並做成決議，要求所有黨公職必須做好以下五項工作：第一，即日起，民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處轉化為挺公民的“民主連署站”；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被進入；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。會議後舉行記者會，對外公佈上述五點決議，公開宣布民進黨正式介入“大罷免”。



民進黨昨日的會議及會後的記者會，雖然賴清德沒有參與，但由於賴清德是民進黨的黨主席，如果沒有他的“點頭”甚至是主動指令，秘書長林右昌是不會貿然主持這項黨的重大決策的會議並作出決定的。因而，可以被視為賴清德對“大罷免”終於“不裝了”，從此前的還有所顧忌而沒有公開表態支持，轉為下令全黨直接介入並全力助攻，等同是民進黨前面對罷免中國國民黨“立委”宣戰。



為配合這項決策，賴清德昨午在主持民進黨中執會時，主導通過成立“二零二六選舉前期策略小組”。召集人為“總統府”祕書長”潘孟安，成員包括民進黨團總召柯建銘，高雄市長陳其邁（英系），“立委”兼中常委王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系），中常委林益邦（綠色友誼）、陳茂鬆（“正國會”）及段宜康（新潮流系）。



這個“二零二六選舉前期策略小組”的成立，固然是如同其名稱那樣，為了因應二零二六年的“九合一”地方選舉，提前最好籌備工作，統籌決定提名各個縣市長的參選人；但在當前“大罷免”聲勢熾烈下，不排除也含有倘若“大罷免”果然獲得成功，罷免掉國民黨多席“立委”，或是民進黨也有若干席“立委”被罷免掉，這個“選舉前期策略小組”就承擔起“立委”補選的操盤責任。



實際上，民進黨黨團總召柯建銘在春節前號召全體黨籍“立委”投入“大罷免”，就具有兩項目的，“最低綱領”是爭取罷免掉六席或以上的國民黨“立委”，民進黨在“立委”補選中拿下這些議席，這樣民進黨在“立法院”的議席就將達到五十七席或以上，佔據議席過半優勢，就可徹底扭轉目前民進黨在“立法院”議席未過半，而且被國民黨和民眾黨黨團合作“摁住打”，強行通過許多對民進黨執政當局不利的法案，及否決賴清德送交的“大法官”名單等被動局面，從而重新掌握“立法院”的主動權和主導權。這是完全符合賴清德的利益的。



“最高綱領”是倘若能夠透過“大罷免”將國民黨多數“區域“立委”拉下來，民進黨透過“立委”補選取而代之，使得民進黨掌握“立法院”三分之二（七十六席）或以上的議席，民進黨黨團就可以透過發動“改選“立法院長”，將韓國瑜“拉下來”，而柯建銘本人則仗著民進黨的多數議席，在改選中當選“立法院長”，以一償其多年要過把“立法院長”癮的夙願。當然，這也是符合賴清德的部分利益的，尤其是在其本來是安排游錫堃繼續參選“立法院長”，但在國民黨和民眾黨黨團聯手擋下，游錫堃不堪“羞辱”，憤而辭去民進黨“不分區“立委”的背景下。



正因為如此，柯建銘把因為是“不分區“立委”不適用於“罷免”規定，及“立法院長”也不屬於“罷免”對象的韓國瑜，也指代為“罷免”對象，發起“雙罷免”行動。其意思是，倘若“最高綱領”能夠實現，也就等於是把韓國瑜的“立法院長”也“罷免”掉。



本來，賴清德雖然在心底里是絕對贊成“雙罷免”，但基於政黨政治倫理，而一直沒有公開表態支持，只是以“民主理論”來應對過去。即使是柯建銘使用“激將法”，聲言賴清德將會在某日某處公開下達“大罷免動員令”，賴清德也沒有“接招”。



但為何昨日卻是“腦筋急轉彎”，由民進黨秘書長林右昌出面，進行“大罷免”的總動員呢？看來，可能是出於以下的幾個原因：



一、原來不被看好的“大罷免”，在民進黨的暗中操弄下，竟然“有聲有色”，並在第一階段提名連署中獲得“三十六比零”的佳績；而且經民進黨派系內部評估，至少會有對二十名國民黨“立委”可以完成第二階段連署，進入第三階段的罷免投票，其中更鎖定十個“精準罷免區”，並評估從台北市到台中市共七席至八席國民黨“立委”罷免成功的機率較高，包括戰鬥力最強的徐巧芯、王鴻薇、葉元之等。這就讓賴清德見獵心起，認為“大罷免”有利可圖，並要從柯建銘的手中奪過“大罷免”成功的功勞。



二、國民黨中央反制“大罷免”軟弱無力，而且“以罷制罷”混亂無章，不但是未能跨過第一階段連署的“門檻”（可補件），交出“零”的“白卷”，而且已經呈交的連署書衹有百分之六十的合格率，甚至還摻有大量的“死人連署書”。在遭遇“三十六比零”的慘敗後，國民黨中央又提出“無的放矢”的“反戒嚴、反廢死公投”，於事無補。這被賴清德“看破手腳”，認為“大罷免”有所可為。



三、賴清德宣布將對岸定位為“境外敵對勢力”，並祭出“十七項反制措施”後，美國並沒有像當年陳水扁推出“一邊一國”論”、“凍統終統”及“入聯公投”，將陳水扁視為“麻煩製造者”那樣，對賴清德提出警告，反而因為“大罷免”可能有利於美國念茲在茲的“國防”預算佔GDP百分之三”財政預算獲得通過，因而暗中贊成“大罷免”。而賴清德則從中得到啟發，認為支持“大罷免”等於是向美國遞交“投名狀”，有利於消除美國的“疑賴論”。



然而，賴清德卻仍然是不敢隨著柯建銘的“指揮棒”起舞，親自出面公開表態支持“大罷免”。一方面，仍然對“大罷免”的正當性有所顧忌，雖然符合“黨”的利益卻有悖“總統”的倫理。另一方面，倘若連“最低綱領”都未能實現，沒有拉下國民黨六席“立委”，或在“立委”補選中由民進黨候選人取而代之，就代表這場“不流血政變”失敗，賴清德背不起這個責任，因而還是“打穩陣仗”。



更難堪的是，民進黨的“大罷免”，可能會令到中間選民不堪其擾，導致“討厭民進黨”的情緒更為強烈，不利於民進黨的“二零二六”及“二零二八”兩場大選，因而最終將會弄巧反拙。