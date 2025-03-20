城大蟬聯THE全球最國際化大學

中評社香港3月20日電／香港城市大學（城大）蟬聯泰晤士高等教育（THE）2025年度全球最國際化大學排名第一名。城大校長梅彥昌表示，城大將持續引領高等教育發展及國際化，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。香港科技大學（科大）在該排名中躍升7位至第二名，科大表示，一直致力提供一個國際化和多元化校園。



大公報報導，THE根據2025年世界大學排名的數據，評選全球2092所大學，其中來自40個國家或地區的217所大學，包括蘇黎世聯邦理工學院、倫敦帝國學院、劍橋大學和牛津大學等頂尖學府均達到指標。



城大憑借多項評審指標的出色表現，包括“國際學生和教員比例”、“與國際學者共同發表學術文章”，以及“國際聲譽”，榮登“全球最國際化大學”榜首。



科大躍升7位居第二



來自印尼的工商管理學士（環球商業）四年級生Wibisono Verena Andrea感到振奮，表示深深受惠於城大的國際化教育模式，例如曾赴三藩市和阿姆斯特丹參與交流計劃，亦代表城大參加兩項國際商業案例比賽，“這些寶貴經驗不僅擴闊我的環球視野，更提升我適應多元文化的能力。”



科大在排名中躍升7位至第二名，國際化成果備受肯定。科大表示，一直致力提供一個國際化和多元化校園，教職員與學生來自全球逾40個國家及80多個地區。科大指出，與全球逾300名國際夥伴在學術、研究和產業合作方面具有緊密的合作關係，將繼續一如既往不斷求進，致力推動創新及科研，為學生提供最優質的教育。