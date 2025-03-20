美聯儲維持利率4.25%至4.50%不變

美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾。（新華社資料圖） 中評社香港3月20日電／據央視新聞報導，當地時間3月19日，美國聯邦儲備委員會結束為期2天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間。這是自1月底會議以來，美聯儲再次決定維持利率不變。



美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會當天發表聲明中說，近幾個月來美國失業率穩定在較低水平，勞動力市場狀況依然穩固，但通貨膨脹仍“一定程度上處於高位”。



美聯儲在聲明中提到“經濟前景的不確定性增加”，而在1月29日發表的聲明中措辭為“經濟前景不確定”，這一措辭的微小差異反映美聯儲對美國經濟形勢判斷的變化。



美聯儲當天發布的最新一期經濟前景預期顯示，美聯儲官員對今年美國國內生產總值增速的預測中值為1.7%，低於去年12月預測的2.1%。以個人消費支出價格指數衡量的通脹預測中值為2.7%，高於去年12月預測的2.5%。剔除食品和能源價格後的核心通脹預測中值為2.8%，也高於去年12月預測的2.5%。



關稅“很大一部分”影響通脹預期



美聯儲主席鮑威爾19日下午在新聞發布會上表示，最近的跡象表明，繼2024年下半年快速增長之後，消費者支出有所放緩。對家庭和企業的調查表明，經濟前景的不確定性加劇。新政府未來正在實施四個不同領域的重大政策變化，即貿易、移民、財政政策和監管。這些政策變化的淨效應將對經濟和貨幣政策的走向產生重大影響。



被問及通脹預期較高有多少是由關稅引起時，鮑威爾回答說“很大一部分”，但他同時指出對此進行精確評估“非常困難”，如果最近兩個月商品通脹數據持續強勁，這肯定與關稅有關。



當被問及美國經濟衰退風險時，鮑威爾表示，一些預測者已略微上調衰退的可能性，但衰退風險“仍然處於相對溫和的水平”。



鮑威爾還表示，美國政府正在貿易、移民、財政政策和政府監管4個不同領域進行重大政策改變，這將對經濟和貨幣政策走向產生重要影響。不過，這些政策變化及其對經濟前景影響的不確定性仍然很高。