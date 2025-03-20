烏茲別克斯坦研究員：中國減貧經驗意義重大

中評社北京3月20日電／據新華社報導，烏茲別克斯坦科學院國家與法律研究所高級研究員拉夫尚·納扎羅夫日前在接受新華社記者專訪時高度評價中國在減貧方面的經驗，認為這對烏茲別克斯坦的社會經濟發展具有重要價值。



納扎羅夫說，中國在短時間內幫助數億民眾擺脫貧困，該成就不僅得益於經濟增長，也得益於國家精準扶貧戰略和系統化政策的實施。中國政府基於地方特點制定相應的發展戰略，並通過基礎設施建設、提供產業支持和改進教育體系等多種措施，構建多元的社會扶貧體系。“中國的經驗表明，減貧不僅僅是經濟增長問題，更是國家治理體系和發展模式有效性的體現。”



納扎羅夫認為，中國經驗中的廣泛社會動員和政策協調對烏茲別克斯坦來說尤其值得借鑒。在社會經濟轉型過程中，烏茲別克斯坦應深入研究中國經驗，將政府調控、市場機制和社會參與相結合，以確保可持續發展和長期穩定。



納扎羅夫坦言，近年來，烏茲別克斯坦在改善人民生活質量和農村發展方面取得了顯著成就，但仍面臨諸多挑戰，比如如何縮小城鄉差距、改善貧困地區基礎設施等。在這些領域，中國經驗可以成為重要的參考，特別是在加強政府作用、引進先進技術和推動農村發展方面。



他認為，烏茲別克斯坦未來可以進一步加強與中國合作，深化減貧經驗交流，以推動可持續發展和社會進步。



納扎羅夫還表示，中國企業在烏茲別克斯坦的經濟發展和減貧過程中發揮著重要作用。這些企業不僅為當地帶來了投資和先進技術，還促進了就業、完善了基礎設施、提升了產業鏈水平，是對烏茲別克斯坦減貧工作的有力支持。此外，中國企業還積極致力於推進職業培訓和技能提升項目，以助力當地勞動力掌握先進技術、增強就業競爭力，有力支持了烏茲別克斯坦的長期發展和減貧事業。