俄美元首通話難解俄烏停火分歧

這張2018年7月16日的資料照片顯示，美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基舉行會晤（圖源：新華社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京同美國總統特朗普18日通電話，就解決烏克蘭危機、俄美關係正常化等一系列問題展開討論。分析人士指出，儘管雙方就俄烏停火釋放出一些積極信號，但美俄分歧仍存。當前，俄烏戰場硝煙未平，各方圍繞停火的博弈仍在持續，此次通話難解俄烏停火分歧。



表態積極



18日，俄美元首時隔一個多月再次通話。根據美國白宮和俄羅斯總統網站發表的聲明，雙方就解決烏克蘭危機、俄美關係正常化等一系列問題展開討論。



俄羅斯總統網站18日發表聲明說，普京對特朗普提出的俄烏在30天內同時放棄襲擊對方能源基礎設施的提議表示支持，並立即向俄軍下達了相應命令。就特朗普提出的30天停火倡議，俄方提出一系列重要主張，包括確保對俄烏雙方整個接觸線上的停火進行有效管控、停止烏境內強制動員和重新武裝烏軍部隊。



聲明還說，俄烏將於19日以“175對175”交換被俘人員。正在俄羅斯醫療機構接受治療的23名烏克蘭重傷軍人也將被移交。



白宮當天發表聲明說，美俄雙方同意俄烏衝突需要以實現長久和平結束，停止衝突將從能源和基礎設施停火開始，同時將就實施黑海海上停火、全面停火和永久和平進行技術談判。



另據媒體報導，烏克蘭總統澤連斯基18日晚對媒體表示，烏方支持關於俄烏停止襲擊對方能源基礎設施的提議。美國《紐約時報》報導說，如果俄烏能切實停止襲擊對方能源基礎設施，將意味著衝突三年多來雙方首次實現相互約定的部分停火。



俄美元首通話結束後，美國中東問題特使史蒂文·威特科夫表示，美俄將於23日在沙特阿拉伯城市吉達就俄烏停火細節舉行談判。