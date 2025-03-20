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中國與161個國家和地區建立科技合作關係
http://www.CRNTT.com   2025-03-20 14:42:51


　　中評社北京3月20日電／據新華社報導，3月20日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2025中關村論壇年會有關情況。科技部副部長林新介紹，中國政府已與161個國家和地區建立了科技合作關係。

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