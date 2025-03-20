浙江諸暨鄉村學校開設傳統戲劇課程

東和鄉小學西路亂彈傳承特色班的學生在老師的指導下學習西路亂彈竹板課程（圖源：新華社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，3月18日，東和鄉小學西路亂彈傳承特色班的學生在老師的指導下學習西路亂彈竹板課程。



浙江省諸暨市東和鄉小學是一所鄉村小學。從2024年9月開始，該校開設西路亂彈傳承特色班，由諸暨市文化特派員和十裡坪村西路亂彈藝術團成員定期來學校為學生們授課，助力地方戲曲傳承。諸暨西路亂彈是流行於浙江省諸暨市的地方傳統戲劇，已被列入國家級非物質文化遺產名錄。