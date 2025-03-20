浙江湖州：輕風托紙鳶　非遺迎春分

3月19日，中國風箏協會理事金月強給孩子們介紹傳統風箏的結構和特點（圖源：新華社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，3月19日，為迎接即將到來的春分節氣，浙江省湖州市龍泉街道學士府社區舉行以“輕風托紙鳶”為主題的風箏非遺體驗活動，社區居民動手製作並放飛傳統風箏。近期，龍泉街道在多個社區開展做風箏放風箏、綠道毅行、遊戲互動等豐富多樣的春季趣味活動，鼓勵社區居民走到戶外、感受春意。