馬航370航班客機殘骸搜尋獲批重啟

2018年11月30日，在马来西亚普特拉贾亚，一名马航370航班客机机上人员家属向媒體展示疑似马航370航班飞机残骸碎片。（图片来源：新华社） 中評社北京3月20日電／據馬新社報導，馬來西亞政府19日正式批准由水下探測公司“海洋無限”重新開始搜索馬來西亞航空公司MH370航班客機殘骸。



馬來西亞交通部長陸兆福上月25日說，水下探測公司“海洋無限”已在印度洋部署船只，重新開始搜尋馬航370航班客機殘骸，“我們已經原則上批准了重啟（搜尋），目前只需最終敲定合同並簽署”。同一天早些時候，有媒體報導，“海洋無限”公司的搜索船“阿馬達”數天前抵達距澳大利亞珀斯海岸約1500公里的印度洋新搜尋區域，開始使用水下機器人對海底進行搜索。



2014年3月8日，從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京的馬航370航班客機失聯，機上載有239人。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布該航班客機失事，並推定機上所有人員遇難。



馬航370航班客機失聯以來，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啟動又中斷。去年12月，馬來西亞方面表示，“海洋無限”提出的搜尋方案是“可信的”，原則上同意該公司繼續搜尋客機殘骸。搜尋工作將在印度洋南部約1.5萬平方公里的海底新區域展開。