中評社北京3月20日電／網評：“敲打”日方：勿越紅線



來源：大公網 作者：朱穗怡



在全國兩會期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅在記者會上被問及“對於當前日中關係有什麼看法”時，特別提到了台灣問題。他表示，一個中國原則是中日關係的政治基礎。台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與“台獨”勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹“台灣有事，日本有事”，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。此外，王毅還強調，“今年是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。”



王毅當天在記者會兩次提到台灣問題和日方涉台問題立場，應是對近年日本政府在台灣問題上轉趨高調、與民進黨政府頻繁勾連的“敲打”。



民進黨奉行“台獨”黨綱，其“逢中必反”的畸形思維與日本政府右翼的“反華”立場臭味相投，所以相較於國民黨，民進黨與日本政壇的關係更為密切。民進黨執政這九年來，台日政客勾連較以往頻繁。2015年台灣大選期間，當時是民進黨參選人的蔡英文就曾赴日訪問，據說還與時任日本首相安倍晉三秘密會面。2016年8月，時任立法機構負責人蘇嘉全率領20多名“立委”訪日，是當時赴日訪問的最大的台灣團。2017年1月起，作為對台交流窗口的日本“公益財團法人交流協會”改名為“公益財團法人日本台灣交流協會”，以凸現“日台關係”。同年3月，日本總務省副大臣赤間二郎訪台，是自1972年日台“斷交”後以官方身份訪台的日本最高級別官員。2020年日本前首相森喜朗兩度率團赴台吊唁台灣地區前領導人李登輝。2021年下半年民進黨與日本自民黨舉行“外交.防衛2＋2”、“外交.經濟安保2＋2”視訊會談。2024年5月，日本國會最大跨黨派友台組織“日華議員懇談會”派遣超過30人的代表團赴台參加民進黨當局領導人賴清德就職典禮，是歷年參加規模最大的一次。