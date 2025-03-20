中評社北京3月20日電／網評：“一字之差”透出普京的強硬



來源：大公網 作者：周德武



美東時間3月18日晚10時許，普京與特朗普就俄烏衝突問題進行通話，持續約兩個多小時。此前，特朗普已在自家的社交平台上宣布了要通話的消息，外界對此保有較高的關注度。



3月11日，美烏兩國代表團在沙特的吉達舉行雙邊會談，在美方的壓力之下，烏克蘭被迫同意暫時停火30天，以示烏方對結束衝突的誠意。美國隨後恢復了對烏克蘭的武器支援和情報共享。輿論的焦點一下子集中到俄羅斯的反應上來，如果俄方也同意停火30天，則意味著俄烏雙方三年來第一次實現了有限停火，特朗普完全可以告訴全世界，可怕的戰爭終於結束了！



3月12日，普京在記者會上回應稱，他原則上同意停火，但目標是致力於永久性和平；同時要消除烏克蘭衝突的根源。普京還表示，如何停火、誰來下令停火、停火之後如何監督等具體細節還需要進一步討論。



美國主流媒體第一時間報導稱，“普京原則同意停火”，但幾個小時後就改了標題，稱“普京否決了立即停火”，即俄方用技術性的否定抵銷了原則性的“同意”。



3月13日美國特使維特科夫訪問莫斯科，在等待了九個小時之後，他終於在當晚見到了普京，這引起外界不少解讀，認為這是普京故意冷落特朗普的特使，以此向美國示強。



2014年普京曾讓時任德國總理默克爾等了四個小時零十五分鐘；2018年會見日本首相安倍也比預定時間晚了二個半小時。“遲到”往往是俄方的精心設計，以此彰顯普京的絕對權威。不過，特朗普第一時間在社交媒體上作了澄清，稱維特科夫根本沒有等，這完全是“假新聞”，維特科夫白天與其他俄羅斯代表進行了技術層面的磋商。很顯然，這次美俄兩國首腦通話是維特科夫一手促成的。