中評社北京3月20日電／網評：美俄“四點共識”把歐洲放在火架上烤



來源：大公網 作者：靖 偉（國際關係學者）



當地時間3月18日，美俄兩國元首再次舉行通話，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京在一個半小時的通話中，雙方廣泛討論俄烏衝突、巴以衝突，以及制止戰略武器擴散等議題，並就解決兩國間“棘手問題”和結束俄烏衝突等達成“四點共識”。



白宮在特朗普和普京兩國元首通話後發表聲明，表示兩國元首達成“四點共識”：一是關於停火。特朗普和普京一致認為，邁向和平的進程將從“能源基礎設施停火”開始，同時就落實“黑海海上停火、全面停火和永久和平展開技術性談判”。二是關於談判的時間和地點。談判將立即在中東地區展開。三是關於“戰略性”武器。雙方討論了阻止戰略性武器擴散的必要性，並將與其他各方合作，以確保盡可能廣泛地落實相關措施。四是關於更廣泛的美俄關係。雙方一致認為，美俄雙邊關係得到改善的未來前景十分廣闊。



國際社會對美俄元首達成的“四點共識”，能否解決俄烏衝突，實現烏克蘭和平充滿疑慮。一方面，達成“共識”並不意味著美俄和解；另一方面，所謂的“共識”反而讓歐洲和烏克蘭陷入更深焦慮。加上特朗普2.0的“不靠譜”，美俄“四點共識”，不僅未能化解美俄在核心矛盾上的僵持，更折射出大國博弈下烏克蘭命運的脆弱性。



“雙普”外交秀 歐洲成看客



通話期間，特朗普提出解決俄烏衝突的方案，包括雙方停火30天，其間互不攻擊對方能源設施；啟動黑海停火談判的技術磋商；推動俄美冰球外交以緩和雙邊關係；加強核不擴散合作。其中，前兩項直接關係俄烏衝突，後兩項則更多是俄美關係正常化的試探性嘗試。克里姆林宮透露，普京支持特朗普提出停火的建議，並命令俄軍遵守。俄方並宣布於3月19日，俄烏各自向對方移交175名戰俘，俄方同時會移交23名受重傷烏軍人員，以展現誠意。