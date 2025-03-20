中評社北京3月20日電／網評：主動作為 提升香港戰略樞紐地位



來源：大公網 作者：洪錦鉉（城市智庫召集人、觀塘區議員）



國家一直高度重視香港、澳門的國際化優勢，從中共二十大報告提出“發揮香港、澳門優勢和特點，鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作”；到中共二十屆三中全會的《決定》提出“發揮‘一國兩制’制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制”；再到今年的政府工作報告中提出“支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定”，形成了緊密的政策關聯。



國家新時代下的戰略部署



從二十大報告的宏觀指引，到三中全會《決定》的具體措施，再到政府工作報告提出明確要求，顯示中央對香港、澳門國際化優勢的重視程度只會增加不會減少，更體現出國家對香港、澳門在新時代背景下深化國際交往的戰略部署。



“深化國際交往合作”是字簡內涵深。“深化”，指向更深的階段發展，使程度不斷加深，更加透徹和全面；“國際”，是外向的，跨越國界的，涉及不同國家和地區的；“交往”，更強調人與人之間的相互往來、接觸和聯繫，具有一定的持續性和穩定性，有別於一般交流；“合作”，是有實現共同的目標，相互配合、協同工作，通過共享資源、知識、技能等，共同努力以達到預期結果的行為和過程。



事實上，香港、澳門的“國際化”已被賦予了更明確的方向和更豐富的內涵，當中涉及的主要領域在二十大報告和二十屆三中全會《決定》經已提出。“深化國際交往合作”與“打造國際高端人才集聚高地”，既相互促進和支持，又共同服務於國家發展戰略。