中評社北京3月20日電／網評：全國兩會精神引領高質量發展新征程



來源：大公網 作者：閻 峰（全國政協委員）



今年全國兩會勝利閉幕。兩會期間，習近平總書記參加他所在的江蘇代表團審議，看望參加全國政協會議的民盟、民進、教育界委員並參加聯組會，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要 講話，為做好當前和今後一個時期工作指明了方向。全國人大會議審議並表決通過了政府工作報告和其他各項重要報告，對2025年經濟社會發展工作作出了具體部署。



習近平總書記在兩會期間的重要講話，深入剖析了全面深化改革、加快推進中國式現代化進程中的關鍵理論與實踐問題，飽含真知灼見，具有深遠的指導意義，是貫徹落實好兩會精神的根本遵循。



我們應當將習近平總書記的重要講話作為指引，結合政府工作報告中的重要決策部署，重點聚焦高質量發展，堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，突出重點、把握關鍵，為順利完成全年經濟社會發展目標任務，貢獻出自身力量。為此，我們應當：



加大投入優化供給結構



一是要大力提振消費與投資，積極擴大內需。要把恢復和擴大消費擺在優先位置，通過增加居民收入、改善消費環境、培育消費熱點等措施，增強消費對經濟增長的拉動作用。同時，要積極擴大有效投資，緊扣國家發展戰略和民生需求，加大對基礎設施、科技創新、民生保障等領域的投入，發揮投資對優化供給結構的關鍵作用。



二是要充分培育新興產業、未來產業，全面助推高質量發展。新興產業和未來產業代表著經濟發展的方向和潛力，要通過政策引導、資金扶持、鼓勵技術創新等手段，培育壯大戰略性新興產業，前瞻布局未來產業，加速促進經濟新增長點、增長極的形成，全方位推動我國產業體系向高端化、智能化、綠色化邁進。