中評社北京3月20日電／網評：國際交往合作的“深化”與“強化”



來源：大公網 作者：鄭曼晴



今年政府工作報告明確支持香港“深化國際交往合作”，這既是對香港在國家發展大局中重要地位的充分肯定，也是對香港未來發展提出的新要求新期望。香港不僅是傳統的國際金融、航運、貿易中心，而且在教育、法律、文化藝術方面亦有眾多優勢，不但可通過這些領域進一步加強與國際社會的聯繫，更能憑借“一國兩制”制度優勢，在國家深化改革開放中扮演更重要的角色。香港未來要思考如何進一步“深化”和“強化”這方面的工作。



成為與世界交往的“連接器”



當前國際形勢複雜多變，香港的“一國兩制”優勢便顯得越發重要，也在國家推動高水平對外開放的過程中凸顯其戰略價值。中央過去多次強調珍視並且堅定支持香港鞏固提升國際化優勢，就是期望香港能作為國家與世界交往對話的“連接器”，進一步推動不同制度、文明之間的理解和認識，透過“一國兩制”這個大平台促進合作共贏。雖然香港最具國際化特色和最受關注的，是我們的金融和市場機制，但事實上，“深化國際交往合作”並沒有限定只在金融或貿易等傳統優勢領域，香港在教育、法律、文化藝術等方面也有龐大的國際連系，可為自身和國家發展發揮作用。



例如在教育方面，香港的教育體系一向以高質量和國際化聞名，香港擁有5間全球排名一百以內的大學，更有開放、包容的學術環境，意味著我們有條件吸引更多來自海內外的優秀人才，也可以為來自不同國家和地區的學生提供最優質的學習環境。



一般而言，現代著名的留學品牌都幾乎集中於西方高等院校，但香港教育制度本身與西方高度銜接，不但有助吸引西方的學生和學者，來自日韓、東盟國家，以至印度、非洲等地的人才，都可以成為香港爭取的目標。由於香港社會擁有文化多元優勢，來自全球不同地區的族群，都能夠在香港找到相似文化背景的同伴，有助快速融入社會，加上語言、交通便利等先天條件，香港完全有條件成為國際教育樞紐，打造“留學香港”新品牌。