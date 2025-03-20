國家喊你減肥：體重從個人小事升為國家大事

中評社北京3月20日電／據大公網報導，“國家喊你減肥了”是今年全國兩會最具溫情的話題之一。“體重管理年”納入了國家經濟社會發展的議事日程。體重，這一向來被認為微不足道的個人“小事”，上升為了國家“大事”。



民以食為天。在昔日的短缺經濟、物質匱乏的年代，糧油肉蛋都需憑票供應，饑餓伴隨了許多人的成長記憶。能夠吃飽飯，是人們的第一夢想。這讓“胖是福”的觀念根深蒂固。胖，意味著生活富足，意味著擁有特殊的經濟條件或社會地位，甚至被賦予命運好、事業順等意涵，成為大眾艶羨的對象，是普通人可望而不可即的夢想。文學作品里出現的眾多“柴火妞”“排骨仔”“瘦竹竿”“豆芽菜”等形象，恰是社會現實的真實反映。



改革開放四十多年來，中國經濟發生了翻天覆地的變化，全面脫貧攻堅勝利完成，舉國進入了史無前例的全面小康。在絕大多數地區，溫飽問題早已成為遙遠的過去。伴隨生活水平的不斷提高，中國人的平均身高、平均壽命都有了顯著增長。但與此同時，肥胖又成為“幸福的煩惱”，不再是身體的“豪華套餐”，而是疾病隱患高發的“健康警報”。



從曾經的追求富態到如今注重體重管理，從解決溫飽到追求營養均衡，從大魚大肉到講究膳食搭配，觀念的嬗變不僅折射出物質生活的進步，更反映了社會文明程度的顯著躍升。健康體魄、運動活力、自律生活等新的價值追求，通過體重管理這一具體行為得到彰顯。並且，諸如靠一味節食來單純追求體重數據下降的做法，也逐漸得到糾偏。科學飲食加運動健身，得到廣泛認同和踐行。



而國家設立“體重管理年”，這一對民生細節的溫柔俯就，對於整個社會風尚，將產生巨大的正向引導作用。這從十年前“光盤行動”制止浪費的效應，就可窺一二。國家衛健委發布了《體重管理指導原則》《兒童青少年肥胖食養指南》，針對不同群體，提供具有實操意義的指南，契合了“人民對美好生活的向往”。國民素質的持續改善，呈現給世界的將是中國人更加健康、更加自信的風貌。