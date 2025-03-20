“國家喊你來減肥”　灣區減磅門診火爆

中評社北京3月20日電／據大公網報導，“醫生，我以前100斤，生完二胎變成100公斤，有什麼辦法幫我減肥？”在暨南大學附屬第一醫院的減重門診，一名來就診的女士焦急地向醫生求助。減肥如今已不再只是“要好看”，更關乎健康。國家衛健委此前啟動“體重管理年”三年行動，國家衛健委主任雷海潮更在今年兩會上再次發出全民減重倡議，要持續推進“體重管理年”計劃，掀起科學減重熱潮。



記者採訪時發現，廣東不少醫院已經率先開設減重門診；更有醫院開設減重門診3個月接診超過1000名肥胖患者，當中還有慕名而來的香港患者。“肥胖會牽涉到很多健康問題，不少人成功減重後，身體其他問題亦隨之改善。”暨大附一院副院長楊景哥表示。



19日，記者來到暨大附一院門診樓去年底成立的“肥胖代謝病綜合診療中心”。進入診室，現場有兩名醫生、三名護士在室內接診，候診患者不乏身形比較龐大的人士。診室內有身高體重計、身體成分測量儀等設備，墻上還貼著多個減肥成功的個案瘦身前後的對比照片。



多學科聯合干預 對症下藥



在候診區，記者聽到一名來覆診的女生興奮地表示“自己一周就瘦了四斤！”更有減肥成功的患者專程回來道謝。記者在原定採訪時間等了50分鐘才採訪到暨大附一院副院長楊景哥醫生，他同時是該院肥胖代謝病綜合診療中心的負責人。“來就診的人實在太多了，也有不少是臨時加號的老患者。”楊景哥告訴記者，減重中心開設3個月來接診量已超過1000人。“尤其全國兩會之後，‘體重管理年’的觀念更深入人心，我們的門診量大幅增加，經常要額外加號。”



楊景哥告訴大公報記者，該院在科學減重方面積累了20多年經驗，“肥胖代謝病綜合診療中心”是響應國家“體重管理年”的號召而成立。他介紹，現在醫院採用“多學科聯合干預”模式，由內分泌科、營養科、外科、中醫科、心理科等專家共同制定個性化方案。“過去很多減肥方式都是單一的，比如只靠節食、運動，或者做手術。實際上，個體差異很大，需要因人而異。”他舉例，“有些患者是因為代謝問題導致肥胖，就需要結合藥物和飲食調整；有些人情緒性進食嚴重，心理科醫生會介入干預；而對於BMI（體重指數）超標嚴重的人，手術可能是更好的選擇。”楊景哥表示，醫院多年來累計做了接近6000例減重手術，當中有20多名香港患者。