【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
山東成武：民俗活動迎春分
http://www.CRNTT.com
2025-03-20 17:40:48
孩子們感受中國傳統文化（圖源：新華社）
中評社北京3月20日電／據新華社報導，春分將至，山東省菏澤市成武縣郜城第一實驗小學組織開展“立蛋迎春分”主題民俗課程。孩子們通過繪彩蛋、立蛋、放風箏等活動，瞭解春分節氣習俗，感受中國傳統文化。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
湖南常德四代曲藝人賡續絲弦情
(2025-03-20 11:18:37)
千城百縣看中國｜羊毛氈里的熱愛與傳承
(2025-03-05 18:08:07)
山東：民企向新而行 跑出出海“加速度”
(2025-03-05 15:17:17)
二月二：從民俗與美食中感受“中國範兒”
(2025-03-01 18:29:01)
山東新發現文物點6473處
(2025-02-21 16:59:47)
山東濰坊推動優質醫療資源下沉
(2025-02-20 12:24:49)
山東鼓勵幼兒園開設托班招收2歲至3歲幼兒
(2025-02-12 16:35:53)
河南開封：古韵民俗年味濃
(2025-02-11 15:28:53)
冰雪運動發展 政策助力產業“向上向優”
(2025-02-10 15:24:01)
山東青島完成“電采暖”改造46萬戶
(2025-02-10 10:30:59)