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山東成武：民俗活動迎春分
http://www.CRNTT.com   2025-03-20 17:40:48


孩子們感受中國傳統文化（圖源：新華社）
　　中評社北京3月20日電／據新華社報導，春分將至，山東省菏澤市成武縣郜城第一實驗小學組織開展“立蛋迎春分”主題民俗課程。孩子們通過繪彩蛋、立蛋、放風箏等活動，瞭解春分節氣習俗，感受中國傳統文化。
 


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