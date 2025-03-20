台南孔廟舉行春祭傳揚儒學精神

中評社北京3月20日電／據新華社報導，20日，“大成至聖先師釋奠典禮”在台南孔廟舉行，又稱春祭。清晨6時，天色微亮，鼓聲響起，數十位遵循清朝服制的樂舞生、佾生緩步進入大成門。



釋奠是專屬於祭孔典禮的名詞。台南孔廟維持“清制樂佾”的傳統形式，每年春秋兩季遵循古禮進行隆重的祭孔儀式，傳揚尊師重道的儒學精神。



正值春分之日，典禮全程依古禮進行，莊嚴隆重，由以成書院負責文廟樂局任務，並由來自台南忠義小學的佾生演繹六佾舞，向至聖先師孔子致以最高敬意。典禮共分為啟扉、迎神、初獻、亞獻、終獻、撤饌、送神等20道程序。



孔子開創的儒家思想是中華文明的重要組成部分，也是台灣社會發展的重要文化根基。據不完全統計，目前台灣各地共有40餘座孔廟。其中，興建於1666年的台南孔廟是台灣第一座孔廟，被譽為“全台首學”。



“目前書院釋奠沿用的是山東曲阜傳來的古制，樂制‘十三音’主要從漳州傳過來。”台南孔廟以成書院總幹事李傳彬受訪時表示，每次釋奠書院會有八九十位成員參與，這項典禮在書院約130位成員中有不少已傳承幾代人。



“我是家里第三代樂生，如今已經有第五代樂生。”此次司職鏞鐘的樂生傅俊達說，舉行祭孔典禮對傳承儒家精神與文化有重要意義，“我們家一直注重傳承傳統禮儀”。



以成書院理事方政博說，舉行祭孔典禮除了弘揚尊師重道的傳統，還要把規矩意識傳遞給社會、導人向善，讓人們在日常生活中能夠踐行儒家傳統精神。



忠義小學的40多位學生一早便來到台南孔廟。他們當中有36位擔任釋奠佾生，還有10位作為預備替補。董女士的兒子是忠義小學六年級學生，已第二次擔任佾生，她說孩子很喜歡傳統文化，希望他能通過這樣的古禮活動增加傳統文化修養。