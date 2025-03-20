“逾期滯留”宇航員返地球後面臨哪些身心挑戰

中評社香港3月20日電／在國際空間站滯留超過9個月的美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯，18日搭乘美國太空探索技術公司的“龍”飛船返回地球。他們回家之路坎坷，歸期一拖再拖。在結束意外“逾期滯留”返回地球後，他們還需克服多重身體和心理挑戰。



去年6月6日，威爾莫爾和威廉姆斯搭乘美國波音公司的“星際客機”飛船飛抵國際空間站。這艘首次載人試飛的飛船原定6月14日脫離空間站返回地球，但由於出現推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。



新華社報導，出於安全考慮，美國航天局最終決定讓“星際客機”在去年9月6日脫離空間站不載人返回地球，搭乘該飛船升空的兩名宇航員於今年3月改乘“龍”飛船返回地球。



這兩人返回地球前在太空總共停留286天，原本8天的“短差”拖成了9個多月的太空“超長加班”。



太空環境與地球環境存在較大差異。美國航天局研究顯示，宇航員執行太空任務面臨5大危險，包括太空輻射，隔離和密閉環境，遠離地球給獲取指令、補給、醫療護理帶來的不便，重力場變化以及飛船內部封閉生態系統帶來的挑戰。



據媒體報導，滯留太空期間，威爾莫爾和威廉姆斯身體變化明顯，包括體重減輕、頭部浮腫，威廉姆斯臉頰凹陷、面容憔悴、下巴變尖等。美國肺病學專家維奈·格普塔表示，這可能與他們太空高強度運動和卡路裡攝入不足有關。在寒冷艱苦的太空環境中，宇航員每天需要鍛煉大約2.5個小時才能阻止肌肉和骨骼流失。隨著滯留太空時間延長，他們的身體需要消耗更多能量來適應失重環境和保暖，因此出現卡路裡赤字狀況。宇航員的家人們也對他們“超長加班”帶來的情感挑戰表示擔憂。