北京市首所市屬職業大學獲批設立

中評社北京3月20日電／據人民日報報導，近日，教育部發布《關於同意設置北京科技職業大學的函》，同意以北京電子科技職業學院為基礎設立北京科技職業大學，學校標識碼為4111010858，同時撤銷北京電子科技職業學院的建制，同意首批設置合成生物技術、汽車工程技術、機械電子工程技術、自動化技術與應用、集成電路工程技術、數字媒體藝術等6個職業本科專業。北京科技職業大學的正式設立，標誌著北京市屬公辦本科層次職業學校實現了零的突破。



據北京電子科技職業學院教務處處長吳升剛介紹，以上6個職業本科專業均屬教育部職業教育本科專業目錄內專業，所依托高職專科專業均為國家級或北京市級高水平專業群，分別對接首都“2441”產業中的醫藥健康、集成電路、高端汽車製造和智能網聯汽車、智能製造與裝備、臨空經濟區、文化創意和數字創意等產業。



“職業本科不是普通本科教育的翻版。”北京電子科技職業學院院長王偉表示，6個職業本科專業將於今年啟動招生工作，9月將迎來首批新生。在專業建設上，今後，學校將開展職業本科專業建設布局，申報建設一批符合未來產業發展特別是服務新質生產力需要的職業本科專業，到2030年本科專業總數達到40個左右。學校還將重點聚焦生物醫藥與大健康、智能網聯汽車、集成電路、航空航天等產業，分類施策全力打造全國標杆專業，將藥品生物技術、智能網聯汽車技術、集成電路和航空航天等專業群打造成為全國領先的“賽道冠軍”，不斷提升學校專業建設與首都經濟社會發展的匹配度、服務貢獻度。



在校企深度融合發展上，王偉表示，學校每個職業本科專業將確定2－3個行業領軍企業開展實質性校企深度合作，共建產業學院、工程師學院和現代學徒制中心、市域產教聯合體和產教融合共同體等校企合作載體，依托產教融合孵化園、技術應用中心、大師工作室等技術服務機構，為學生提供多元化、多層次、多渠道的實踐空間通道，為行業和企業發展提供高素質人力資源支撐。