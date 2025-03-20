湖北迎櫻花季　“入境賞花”客盈門

中評社北京3月20日電／據人民日報報導，湖北櫻花季如約而至，吸引來自世界各地的遊客前來打卡。連日來，該省入境賞花游熱度持續攀升。



來自馬來西亞的鄭武海與家人一同在櫻花樹下合影。他們還打卡了黃鶴樓等知名景點，希望有機會能再來。



據武漢出入境邊防檢查站統計顯示，截至3月17日，從武漢天河機場口岸出入境的外國人達1.16萬人次，相比2024年同期增長23.83%，主要來自韓國、馬來西亞、新加坡、美國和日本。旅客入境目的以觀光旅遊為主，占比逾60%。



湖北海內外國際旅行社總經理李至近期異常忙碌。他介紹，接待加預訂的深度賞花觀景入境旅遊團已超100個，接待總人數較2024年同期增加15%。“境外遊客多數衝著櫻花而來。”李至表示。



記者從湖北省文旅廳瞭解到，連日來，該省每日接待賞花入境旅遊團逾20個。未來一周內，還將陸續接待由美國、俄羅斯、西班牙等國遊客組成的賞花團。此外，沿著高鐵游湖北香港專列團、香港包機賞花＋非遺研學游等團隊也將陸續抵達。



武漢、襄陽、宜昌、恩施、荊門等地，成為海內外遊客競相奔赴的熱門目的地。據攜程數據顯示，3月10日起近一周，湖北酒店搜索量環比上漲35%，預訂單量環比增長近10%。



對此，中南財經政法大學旅遊研究院院長鄧愛民表示，花為城市帶來“流量”，但發展文旅還需練好“內功”，在提升服務、拓展消費場景等方面努力，變“流量”為“留量”。



近期，一款櫻花粉“蒜鳥”（武漢方言“算了”諧音）文創產品圈粉無數。鄧愛民建議，湖北進行全時域產品創新，突破賞花經濟時空限制。可通過延伸“櫻花＋”業態產業鏈，形成全天候消費場景。



為提升遊客旅遊體驗，湖北已採取系列措施，推進支付便利化，加強文旅場所軟硬件建設。該省還成立文旅行業外語人才研究與服務中心，培育多語種文旅人才，助力拓展國際旅遊市場。