軍隊醫院為兵為戰體系保障能力穩步提升

中評社北京3月20日電／據人民日報報導，多支機動衛勤力量融入系列聯合實兵演習，戰救戰保新理念、新方法陸續推出，戰傷救治新藥品、新器材、新技術陸續問世，群眾性戰傷救治“教練員”“示範員”活躍在不同戰位……記者今天從軍隊醫院高質量發展研討會上獲悉，軍隊各級醫院著力打通強固戰救鏈路，不斷推動衛勤新質戰鬥力融入聯合作戰體系，為兵為戰體系保障能力穩步提升。



軍隊醫院擔負著保障打贏、服務軍民的職責使命。多年來，軍隊各級醫院堅持以備戰打仗為重心，緊盯批量傷員救送、戰場自救互救等重難點問題，拓展保障邊界、暢通救治鏈路，構建響應迅速的立體救治網絡；探索無人系統在戰場搜救、傷員後送、遠程救治中的場景應用，全維拓展戰場保障領域；強化戰救技能專攻精練和機動衛勤分隊認證式、檢驗式考核，主動融入演習演訓，體系推進新質力量戰時衛勤保障能力鍛造，全面促進戰救能力體系生成，不斷提升服務部隊戰鬥力水平。



軍隊醫院始終把官兵身心健康需求作為第一信號、官兵滿意作為第一要求，體系推進為兵服務：互聯網醫院讓官兵“足不出營”接受專家診療，遠程機器人手術、遠程超聲診斷、“智慧病房”等優質醫療資源前移下沉；訓練傷防治體系建設不斷完善，訓練傷發生率連續多年呈下降趨勢；構建“解放軍總醫院—戰區總醫院—團級中心醫院”分層分級建設保障網，切實保障官兵健康；圍繞核心職能、醫療質量、工作效能、持續發展4個維度，突出救治能力等重點，組織軍隊醫院綜合績效考核，強化戰傷救治和平時臨床診療能力。



針對少數部隊遠離體系醫院的實際，軍隊各級醫院探索創新軍地聯合救治模式，將救治鏈向部隊一線延伸。聯勤保障部隊第910醫院主動聯繫距體系部隊訓練場較近的地方醫療機構，雙方簽訂“前置醫療點”救治協議，同時軍隊專家定期到地方醫療機構坐診幫帶，為駐訓官兵就近診療提供服務。



“體系保障需要多種手段、多種能力支撐，軍隊醫院建設必須置於建設現代後勤的體系布局之內。”中央軍委後勤保障部衛生局有關負責人表示，下一步，他們將體系鍛造軍隊醫院核心戰鬥力，分層分級建設救治保障力、持續發展力和創新驅動力，打造純潔清朗行業生態，努力把軍隊醫院建成政治過硬、技術領先、人才輩出、管理一流的高水平醫院，為全軍部隊練兵備戰提供堅強有力衛勤保障。