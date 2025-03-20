第47批護航編隊紅河艦停靠阿曼塞拉萊港

紅河艦駛入塞拉萊港（圖源：解放軍報） 中評社北京3月20日電／據解放軍報報導，當地時間3月17日，在亞丁灣海域執行護航任務的海軍第47批護航編隊紅河艦技術停靠阿曼塞拉萊港，進行為期5天的補給休整。



停靠期間，紅河艦在檢修保養裝備、補給淡水副食的同時，還分批次組織參觀交流活動。



塞拉萊位於阿拉伯海西北、阿曼南海岸，距阿曼首都馬斯喀特1000餘公裡，是阿曼第二大城市。塞拉萊港是阿曼最大港口，也是遠洋航行艦船的重要物資補給點。