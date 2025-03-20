台灣旅遊從業者“打卡”東湖櫻花園

台灣旅遊從業者合影（圖源：中國台灣網） 中評社北京3月20日電／據中國台灣網報導，“打卡”東湖櫻花園，游覽靈秀湖北。3月18日上午，鐘情湖北“櫻”你而來——2025台灣同胞相約春天賞櫻花活動啟動儀式在武漢東湖櫻花園舉行，來自台灣地區的近60位旅遊從業者共聚大美東湖，同賞浪漫櫻花。



“一直有聽聞武漢櫻花的美名，這次有幸過來親眼觀賞，感覺確實十分驚艶。”41歲的李子豪是第一次來湖北，但通過讀金庸的武俠小說和古詩詞，襄陽、武當山、黃鶴樓等地名，早已在李子豪腦海裡留下深刻印象。台灣有武昌街、漢口街等以武漢元素命名的街道。而得知武漢也有台北路、苗栗路、高雄路、馬祖路、寶島公園、和美社區等一系列以台灣地名命名的街道和社區，李子豪驚喜地表示，將盡量抽時間去這些地方一一打卡。



東湖櫻花園內，陽光正好，粉中透紅、白里透黃的櫻花掛滿枝頭。花海之中，來自高雄的陳宏宇、陳建昌兄弟倆互相拍攝視頻、取景留存。“有機會來大陸游歷祖國的大好河山，也算了卻一個心願。”57歲的陳宏宇表示，東湖有一種安靜而大氣的美，讓人很容易就想到日月潭，感覺很親切。弟弟陳建昌介紹，回台灣之後將把此行拍到的美景展示給大家，動員更多的人來湖北、來大陸游玩。



同樣來自高雄的鐘清菊女士，則將“目標”放在了湖北的美食上。她告訴記者，到武漢後已經迫不及待地品嘗了一些美食。“排骨藕湯、熱幹面名氣大，吃起來的確香！”鐘清菊表示，以後只要有機會，還會來湖北犒勞一下自己的味蕾。