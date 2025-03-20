廈門湖里青創業就業基地服務聯盟舉辦座談會

與會嘉賓走進海西MCN兩岸青年三創基地的直播間（圖源：中國台灣網） 中評社北京3月20日電／據中國台灣網報導，3月19日，湖里區台青創業就業基地服務聯盟舉辦第一次座談會，台青基地負責人、台企代表、台胞台青踴躍參與，圍繞AI技術應用、基地聯盟發展等話題展開深入交流、共話發展。



在海西MCN兩岸青年三創基地的直播間里，主播正在推薦著手中“9.9元包郵”的盆栽。直播間外，大家邊看邊學，邊探討如何借鑒這里的好經驗、好做法。交流中，大家邊走訪邊瞭解直播等新興業態的發展情況，以及基地通過電商全產業鏈賦能台青創業就業的經驗做法，並討論如何強化基地間合作，互相賦能。



“要通過利用大數據、人工智能等技術，幫助台青創業者更好地瞭解市場需求，優化產品和服務，實現提質增效，提高競爭力。”座談會上，海西MCN兩岸青年三創基地負責人蔡卓峰，向大家分享AI數字人的應用知識，希望推動兩岸青年在跨境電商、文化創意等領域的合作，開拓更廣闊的市場。



此次分享聚焦當下火熱的DeepSeek等AI技能，全國台企聯常務副會長、湖里區台青創業就業基地服務聯盟會長吳家瑩說：“AI如今是創業就業的‘新引擎’，它能設計生成圖案、視頻、策劃方案等，從而減少人力成本。”



吳家瑩說，湖里區台青創業就業基地服務聯盟計劃成立青創基金，扶持有發展潛力的青創企業，讓其落地生根、發展壯大，“也希望聯盟的各家基地借此東風，助力台青在大陸更好地發展，讓越來越多的台青留得住，發展得好。”



湖里區委台辦主任方旭明說，湖里區將持續為各台青基地發展賦能，讓在湖里區創業就業的廣大台青能有更為多元、更為厚實、更為寬廣的發展空間，凝聚力量共創美好未來。