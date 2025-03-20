甘肅白銀：團青共繪鄉村振興新畫卷

中評社北京3月20日電／據中國青年報報導，在甘肅省白銀市，一場青春與鄉村的“雙向奔赴”正如火如荼地上演，團組織和青年攜手譜寫動人的青春之歌。



2017年，32歲的芮執亮做出一個讓很多人難以理解的決定，他放棄國企穩定工作，回到家鄉靖遠縣東升鎮創業。彼時的東升鎮，乾旱缺水，土地荒蕪，村莊破敗，多數人紛紛搬離。但芮執亮卻看到了這片土地潛藏的巨大能量，他流轉了8000畝土地，開啟創業征程。



創業初期，芮執亮在流轉土地上種下6000畝抗旱性強的文冠果，讓荒蕪的土地重披綠裝。可剛種下的文冠果並沒有收益，為了能讓創業項目良性運行，芮執亮又籌建了養殖場。2021年元旦，第一批雞開始育雛。



和芮執亮一樣，楊志嘯也是返鄉創業青年。2008年，他從蘭州交通大學工業設計專業畢業後，放棄城市工作機會，回到家鄉靖遠縣投身農業創業。“大三時，親戚家蔬菜大棚因農藥復配失誤絕收，這個事對我觸動極大。”楊志嘯意識到家鄉菜農在種植技術上存在諸多盲區，便決心為鄉親們做點實事。



大學畢業後，楊志嘯前往山東壽光學習蔬菜植保和育苗技術，學成歸來後創辦了當地第一家“蔬菜醫院”，隨後又成立靖遠縣綠源蔬菜種植購銷專業合作社。



青年創業，為青年建功新農村保駕護航，白銀團組織全力以赴。芮執亮初入農業賽道，就遇到了困難。文冠果產業前期需要大量投入，產出有限，令他感覺“壓力山大”。他迎難而上搞養殖，也是從頭開始，需要學習大量養殖技能。“有時候真的感覺孤立無援，很多困難不知道怎麼解決。但團組織就像及時雨，給我提供了很多幫助。”芮執亮說，正是團組織牽線搭橋，聯繫農業專家提供技術指導，還協助申請相關政策補貼，讓他的創業壓力大大減輕。



起初，楊志嘯的“蔬菜醫院”無人問津，但在團組織的幫助引導下，他積極參加各類交流學習，提升技術水平，主動走進菜農大棚耐心講解技術，最終贏得村民信任。



如今，合作社年育苗能力達2800萬株，輻射設施蔬菜種植面積1.2萬畝，成為當地農業技術服務的標杆。楊志嘯也先後獲得“全國農村青年創業致富帶頭人”“全國農村創業創新優秀帶頭人”等榮譽稱號。



“創業之路上，始終有團組織相伴。”楊志嘯說，“團組織為我們提供廣闊的交流平台，讓我們能分享經驗、互相學習”。作為白銀市鄉村振興青年創業聯盟的一員，他深切感受到，關鍵時刻團組織給予的支持，對創業青年而言，猶如“雪中送炭”。