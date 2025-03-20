美國夏威夷基拉韋厄火山噴發

美國夏威夷火山噴發（圖源：央視新聞） 中評社北京3月20日電／據央視新聞報導，美國夏威夷基拉韋厄火山於當地時間3月19日上午9時26分開始再度噴發。



基拉韋厄火山是世界上活動最頻繁的火山之一。2018年，基拉韋厄火山噴發導致當地700多幢民宅被毀。