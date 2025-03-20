美國中情局樓外一男子持槍發出威脅

美國中情局總部大樓外一男子持槍發出威脅（圖源：央視新聞） 中評社北京3月20日電／據央視新聞報導，美國中央情報局官員證實，當地時間19日上午，一名男子拔出手槍並指向位於弗吉尼亞州的美國中央情報局總部，並發出威脅。



這一威脅促使大量警力被部署到大樓外，周邊道路也被封鎖。目前暫未發生槍擊事件，也沒有人員傷亡報告。