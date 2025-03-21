3月20日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月21日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧3月20日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，經合組織（OECD）最新發布的中期經濟展望報告下調了全球增長預期，認為一些國家近期採取的貿易壁壘措施將影響世界經濟增速，導致通脹上升。請問發言人對此有何評論？



毛寧：我注意到有關報告。關稅等貿易壁壘不符合任何一方利益，也不利於全球經濟繁榮穩定。經貿分歧應當通過對話協商解決，而不是讓全球經濟承擔代價。對中國來說，無論外部環境如何變化，我們將堅持對外開放，堅定支持自由貿易原則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，與各國共同發展、互利共贏。



法新社記者：加拿大今天譴責中國以毒品犯罪為由對加拿大公民執行死刑。加方表示，儘管加政府提出抗議，中方仍執行了死刑。外交部能否提供更多案件細節？中方對加方的批評有何回應？



毛寧：打擊毒品犯罪是各國共同的責任。中國是法治國家，對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和加方領事權利。加方應當尊重法治精神，停止干涉中國司法主權。



中新社記者：據報導，19日，美國會眾院“中國特設委”主席莫倫納致函6所美高校校長，要求其於4月1日前提供該校中國留學生詳細信息等，稱中國在美頂尖機構安插研究人員，使其可直接接觸兩用敏感技術。如不應對，相關趨勢將持續擠壓美人才，破壞美研究誠信，以損害美為代價助長中方技術雄心。請問中方對此有何評論？

