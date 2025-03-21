外交部：加方應停止干涉中國的司法主權

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月21日電（記者 海涵）就加拿大昨日譴責中國以毒品犯罪為由對加拿大公民執行死刑一事，外交部發言人毛寧3月20日在例行記者會上答問時表示，打擊毒品犯罪是各國共同的責任。中國是法治國家，對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和加方領事權利。加方應當尊重法治精神，停止干涉中國司法主權。