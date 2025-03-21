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外交部：加方應停止干涉中國的司法主權
http://www.CRNTT.com   2025-03-21 00:49:12


外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
　　中評社北京3月21日電（記者　海涵）就加拿大昨日譴責中國以毒品犯罪為由對加拿大公民執行死刑一事，外交部發言人毛寧3月20日在例行記者會上答問時表示，打擊毒品犯罪是各國共同的責任。中國是法治國家，對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和加方領事權利。加方應當尊重法治精神，停止干涉中國司法主權。 


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