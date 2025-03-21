美智庫：烏克蘭變局下亞洲盟友能悟何教訓？

美國智庫研討烏克蘭戰爭及其對亞洲的啟示（圖源：CSIS官網視頻截圖） 中評社北京3月21日電（實習記者 陳思遠）自特朗普再次當選美國總統以來，國際局勢愈發複雜多變。特朗普第二任期積極推動俄烏和談，然而談判進程陷入僵局，成為全球關注的焦點。與此同時，朝鮮與俄羅斯的關係日益緊密，推動地緣政治格局發生改變，促使朝鮮在外交上逐漸疏遠歐洲，轉而更加依賴與中國、俄羅斯和伊朗的關係。美國戰略與國際研究中心（CSIS）3月13日邀請了斯坦福大學國際安全與合作中心主任Michael McFaul、美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問兼美國國防部國際安全事務助理部長Celeste Wallander和美國戰略與國際研究中心（CSIS）地緣政治部門負責人Victor Cha三位專家，就烏克蘭問題及其對亞洲盟友的啟示展開了深入討論，會議由美國戰略與國際研究中心（CSIS）非駐會高級顧問Mark Lippert主持。



斯坦福大學國際安全與合作中心主任麥克福爾（Michael McFaul）指出，特朗普當選美國總統後，美國對外政策發生了激進轉變，尤其是在處理俄烏衝突方面。他批評特朗普團隊公開向普京讓步，並試圖通過迫使烏克蘭投降來實現和平，這或致普京拒絕停火協議並持續加碼。相反，麥克福爾認為，在戰場上形成僵局是進行嚴肅談判的先決條件。為此，美國應增加對烏克蘭的軍事援助並加強制裁，迫使俄羅斯回到談判桌，同時也要爭取烏克蘭對談判帶來的持久和平的信任，而不是像明克斯協議那樣“易碎”。



麥克福爾進而提出一種新的討論框架，烏克蘭加入北約是一個最可靠的解決方案。北約可以在停火和戰爭結束後討論是否接納烏克蘭，而不是將這一問題與普京的要求掛鈎。



美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問、美國國防部國際安全事務助理部長瓦蘭德（Celeste Wallander）表示，北約的威懾力和防禦能力至關重要，然而，普京希望美國和北約在法律上承諾烏克蘭永遠不能加入北約，這既不符合美國的國家安全利益，也不符合烏克蘭的利益。她指出了美國單方面解決問題的局限性，拜登政府的戰略框架也是在與歐洲合作的基礎上，通過強化北約的威懾力、提供軍事援助和加強制裁來應對俄烏衝突。



同時，瓦蘭德強調了長期戰略的重要性。因普京在2025年顯然不會在不合理條件下進行談判，2026年俄羅斯經濟將面臨艱難抉擇，美國應繼續對俄羅斯施加壓力，切斷俄羅斯從第三方獲得的支持，防止普京拖延談判。

