北京來論：賴清德的好勇鬥狠不過是末路狂奔

上海東亞研究所所長王海良（中評社資料圖） 中評社北京3月21日電（作者 王海良）3月13日，賴清德又跳出來大放厥詞了。他在所謂“國安高層會議”會後發表談話，大談所謂“五大威脅”並拋出“17項因應策略”。這看似突兀的放言實則有備而來，是以攻代守的預防性進攻招數，這也是反動派、頑固派和對抗派的行為模式與貫用伎倆。



全面攻擊大陸，實為自欺欺人。為了大造輿論，賴清德對大陸和島內友陸人士發起了一波異常凶猛的全面攻擊。他無端指責與大陸往來交流人士，誣稱他們賣台謀反、威脅民主、操弄對立，並歸納為嚴重威脅台灣安全的統戰作為，甚至妄稱大陸長期以來不改“並吞台灣、消滅中華民國”野心，不僅文攻武嚇，還統戰滲透云云。顯然，無論是賴清德羅列的表現，還是其所貼的標簽，都是他塑造大陸危險敵人兼威脅者形象的由頭、借口和素材，把大陸確定為其《反滲透法》所定義的“境外敵對勢力”便是其目的。用“兩國論”的架構和“獨”派的用語來說，中國大陸就是“敵國”。這一准宣戰舉動的險惡用心溢於言表。賴清德自可以狂妄自大、忘乎所以，但他輕忽的是，把大陸界定為“境外敵對勢力”無異於公開以十四億多大陸人民為敵，而人民公敵從來就沒有好下場。



賴清德一邊鼓吹“台灣是主權獨立的國家”、“台灣主權”和捍衛民主，指責大陸“企圖讓台灣人民混淆自己的國家認同”，一邊處處用“中國”替代“大陸”，刻意表達“一邊一國”核心意涵，妄想把謊言變成現實，完全是一副自欺欺人模樣。

