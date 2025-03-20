《反分裂國家法》20周年 港澳及海外紀念

中評社北京3月20日電／《反分裂國家法》實施20周年座談會近日在北京舉行，港澳及海外各界高度關注。連日來，港澳同胞及海外僑胞通過多種形式紀念《反分裂國家法》實施20周年，高度贊同《反分裂國家法》在震懾“台獨”分裂和遏制外來幹涉、捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定等方面的重大作用。



中國和平統一促進會香港總會15日舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會。該會會長姚志勝表示，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。《反分裂國家法》實施20年以來，始終是捍衛國家主權和領土完整的法治利劍，有力維護一個中國原則，是台海和平穩定的“定海神針”。與會者一致認為，要深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅定促進兩岸交流合作，切實推進祖國統一進程。



澳門地區中國和平統一促進會16日舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會。該會會長劉藝良表示，《反分裂國家法》是一部捍衛國家主權和領土完整、反對和遏制“台獨”分裂的法律，是一部促進兩岸關系和平發展、推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律。20年來，祖國大陸牢牢把握兩岸關系主導權和主動權，“以法懲獨”的制度體系進一步豐富，增進台灣同胞福祉的制度和政策持續完善，反“獨”促統工作不斷取得新進展新成效。



全美中國和平統一促進會聯合會近日就《反分裂國家法》實施20周年召開研討會，并發表聯合聲明。聲明表示，《反分裂國家法》實施20年來，形成了對“台獨”分裂勢力的強大震懾，阻遏了外部勢力在台灣問題上的粗暴幹涉，在國際社會形成了“紅綫不可觸碰”的廣泛共識。在美廣大僑胞將以紀念《反分裂國家法》實施20周年為新起點，為推進實現祖國統一大業和中華民族偉大複興作出貢獻。



法國中國和平統一促進會17日舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會。該會會長王加清表示，《反分裂國家法》實施20年來對維護台海和平、遏制“台獨”分裂行徑發揮了重要作用。它不僅向世界明確宣示了中國政府和人民捍衛國家統一的堅定立場，也為全球華僑華人堅定反對“台獨”分裂勢力提供了強有力的法律依據。無論國際風雲如何變幻，在法僑胞都始終高舉反“獨”促統的旗幟，堅定支持祖國統一大業。



全非洲中國和平統一促進會15日發表聯合聲明，表示《反分裂國家法》是捍衛國家主權和領土完整、震懾和遏制“台獨”分裂的法律，對解決台灣問題、實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響。極少數“台獨”分子與外部勢力沆瀣一氣，不斷操弄分裂行徑，妄圖割裂兩岸血脈紐帶，嚴重危害中華民族根本利益，我們對此表示最強烈的譴責。



西班牙、塞爾維亞、德國、澳大利亞、日本、加拿大、印度尼西亞等多國僑胞連日來也通過舉辦座談會、發表聯合聲明等多種形式紀念《反分裂國家法》實施20周年，表達海內外中華兒女對於反對“台獨”分裂和外部勢力幹涉、推進祖國統一大業的共同心願。