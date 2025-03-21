快評：大罷免持續升溫　國民黨反罷軟弱無力

中評社快評／民進黨發動的全台大罷免進入第二階段連署，持續升溫，身兼民進黨主席的賴清德發出軍令狀，要求黨公職全力投入。國民黨以“公投綁罷免”因應，希望藉由公投案拉抬支持者投票的熱情，目前氣勢遠不如民進黨。



台灣“中選會”統計，罷免第一階段連署，34名國民黨“立委”及1名泛藍“立委”罷免案通過門檻，進入第二階段連署；17位民進黨“立委”未通過，可依法補件。藍綠35：0罷免成案數差距懸殊。



藍營遭綠營完封，與大意輕敵、策略出錯有關。如一些分析所指出，國民黨應對大罷免策略飄忽不定，一會要熱戰，一會又要低調；黨中央要熱戰，個別候選人又希望冷戰，冷熱之間，國民黨抓不住調子，找不到解藥。由於藍營提出的罷免連署案數遠不如綠營，即便未來成功補件，也已不可能營造足以與綠營抗衡的聲勢。



資深媒體人趙少康20日指出，民進黨都宣戰了，國民黨不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子，應該全面動員，把能拿出來的資源都拿出來，不要捨不得；過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026年地方選舉、2028年大選也會更艱難。



最新情勢是，民進黨不只全黨動員，還利用“抗中保台”挑動對立，炒熱聲勢。國民黨中央反制“大罷免”仍然軟弱無力，基層焦急失望。國民黨應對大罷免策略若無重大轉變，很可能會繼續被民進黨壓著打。