李希：縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭

3月17日至20日，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希到江西調研。這是3月18日，李希在上饒市婺源縣汪口村與幹部群眾深入交流，聽取對正風肅紀反腐的意見建議。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月21日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希17日至20日到江西調研。他強調，紀檢監察機關要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，認真貫徹落實中央紀委四次全會精神，扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，著力加強紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，為推進中國式現代化提供堅強保障。



李希來到井岡山市茅坪鎮神山村，上饒市婺源縣汪口村、篁嶺村，與幹部群眾深入交流，聽取對正風肅紀反腐的意見建議。他強調，紀檢監察機關要堅守以人民為中心的價值取向，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。在江鈴汽車集團有限公司富山工廠、江中藥穀製造基地、江銅集團南昌高新產業園，李希要求紀檢監察機關履行好監督專責，推動國有企業黨組織落實全面從嚴治黨政治責任，加強國有企業黨風廉政建設和反腐敗工作，以高質量黨建引領高質量發展。



調研期間，李希主持召開座談會，瞭解紀檢監察機關貫徹落實中央紀委四次全會精神等工作情況，並聽取意見建議。他指出，今年以來，各級紀檢監察機關堅決貫徹落實習近平總書記和黨中央決策部署，認真學習宣傳貫徹中央紀委四次全會精神，各項工作有力有序、扎實推進。要持續深學細悟習近平總書記在全會上的重要講話精神，深刻把握豐富內涵、核心要義、實踐要求，切實把思想和行動統一到黨中央對反腐敗鬥爭形勢的準確判斷、對全面從嚴治黨任務的科學部署上來，攻堅克難、實幹篤行，深入推進政治監督、正風肅紀反腐，推動全面從嚴治黨取得新的更大成效。要深入學習領悟習近平總書記關於加強黨的作風建設的重要論述，帶頭抓好深入貫徹中央八項規定精神學習教育，在增強學的自覺上走在前，在保持查的力度上見真章，在確保改的實效上下功夫，高質量完成學習教育各項任務，推動黨的作風建設走深走實。要扎實開展“紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年”行動，進一步提升政治能力、政策水平、紀法素養，打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。



李希還瞻仰了井岡山八角樓革命舊址群、井岡山革命烈士陵園，並向革命先烈敬獻花籃，要求紀檢監察幹部從井岡山精神中賡續紅色基因、汲取奮進力量，傳承弘揚黨的光榮傳統和優良作風，以永不懈怠的精神狀態走好新征程。