為“上合大家庭”貢獻僑力

蒙古國旅蒙華僑蒙中友誼學校學生進行舞龍表演。受訪者供圖 中評社北京3月21日電／據人民日報報導，經過24年發展，上海合作組織已從6個成員擴大為26個國家的“上合大家庭”，構建起世界上幅員最廣、人口最多的區域合作組織。多年來，來自上合組織國家的廣大僑胞充分發揮自身優勢，為促進“上合大家庭”發展壯大貢獻僑力。本期我們講述3位僑胞的故事。



中塔醫學診療中心院長閆輝——



播撒中塔醫學交流合作的希望種子



“手術治療很成功，孩子們以後可以跟正常孩子一樣生活、學習、運動！”前不久，在新疆維吾爾自治區第三人民醫院心外科二病區，當聽到主治醫生說出這句話，中塔醫學診療中心院長閆輝和塔吉克斯坦先天性心臟病患兒家屬激動地將手緊緊握在一起。



這項名為“暖心行動”的活動，幫助10名塔吉克斯坦先天性心臟病患兒來到烏魯木齊，陸續接受免費救治。



作為活動牽線人，閆輝已為此奔波了幾個月：去年11月底，受塔吉克斯坦衛生與社會保障部及中塔醫學診療中心（下稱“診療中心”）邀請，中國醫療專家團隊來到位於塔吉克斯坦首都杜尚別的診療中心，開展病患篩查和診療工作。



一名7歲的女孩患者給閆輝留下了深刻印象：從踏入診療中心起，女孩便緊緊跟隨醫護人員，眼神中滿是期待。在接受治療過程中，女孩表現出超乎年齡的勇敢與堅強。“這個孩子隨後來到新疆，手術很成功，我去看望她時，她用稚嫩的聲音跟我說，‘長大後我一定要學習漢語，學習中國醫學，將來也要像中國醫生一樣，去幫助很多人’，那一刻我內心很受觸動，這是中塔醫學交流合作播撒下的希望種子。”閆輝說。

