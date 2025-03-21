特色文創帶動百姓就業共富

3月20日，工作人員展示一款與故宮博物院聯名推出的文創拼圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月21日電／據新華社報導，位於浙江省餘姚市馬渚鎮的寧波素年工藝品有限公司是一家從事文創產品研發生產的民營企業。近年來，該公司陸續推出書簽、冰箱貼、筆記本、火漆套裝等數百種文創產品，同時與故宮博物院、中國國家博物館、四川廣漢三星堆博物館等多家博物館以及知名景點合作，推出不少極具特色的聯名文創產品，年銷售額上千萬元，帶動周邊百姓就業和共富。

