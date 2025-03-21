走進北京王府井商業街

3月20日，在北京王府井商業街區一家百貨商場內，人們走過非遺商品宣傳展板。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月21日電／據新華社報導，近日，文化和旅遊部正式發布了新一批國家級旅遊休閑街區，北京市王府井商業街區入選。王府井商業街區匯集了東安市場、四聯美發、盛錫福帽店等35家老字號店鋪及眾多國際知名品牌旗艦店。 近年來，北京市東城區大力推進王府井商業街區文化、商業、科技、時尚的多元融合，落地一批“古今交融、中外交融、虛實交融”的消費新場景，不斷為王府井注入新活力。