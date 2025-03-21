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朝中社：朝鮮試射最新型防空導彈武器系統
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2025-03-21 10:55:01
中評社北京3月21日電／據新華社報導，朝鮮導彈總局20日對相關軍工企業正式開始生產的最新型防空導彈武器系統進行綜合戰鬥性能檢驗試射，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩了試射。
報導說，此次試射認定，最新型防空導彈武器系統的快速作戰反應能力優越，整個武器系統可靠性很高。金正恩表示，朝鮮軍隊今後將裝備這款防禦性武器系統。
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