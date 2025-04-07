中評數據：香港創科勢頭強振奮人心

圖1 香港社交媒體涉本地創科發展議題的討論聲量變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港4月7日電／2025年開年，國產生成式AI（人工智能）DeepSeek橫空出世，以出色的性能表現與遠低於美國行業龍頭OpenAI等的訓練成本，震驚包括香港在內的全球科技界。而距DeepSeek推出後僅一個多月，香港也正式發布首個AI大模型HKGAI V1，再次在香港社會引起廣泛熱議。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：近期國家與香港在人工智能領域的迅猛發展，大幅緩解了香港市民對美西方國家科技封鎖與禁運的焦慮情緒，並顯著提振了主流輿論對香港建成國際創科中心的信心。



如圖1所示，自2021年3月國家十四五規劃提出將香港建成國際創科中心以來，香港社交媒體涉本地創科發展議題的討論聲量就大體呈上升趨勢，而至今年第一季度其更登頂近5年多以來的最高峰值。這主要是因為今年1月20日、以及2月25日，國產與港產生成式AI DeepSeek與HKGAI V1的相繼問世，顯著激活了香港社會對有關人工智能等創科議題的討論熱情。DeepSeek以極高的性價比橫掃矽穀、一度重創英偉達等芯片巨頭股價的神話固然讓人津津樂道；但不少香港市民也非常關注港產AI HKGAI V1究竟能在香港人工智能乃至整個創科界引起多大的變革，以及其是否能成為推動香港建成國際創科中心的重要引擎之一。



HKGAI V1由香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）研發，該中心獲香港特區政府重點創科項目“InnoHK創新香港研發平台”的資助。HKGAI V1是以DeepSeek為開源模型作“全參數微調”訓練而成，而該模型全面支持兩文三語（普通話、粵語、英語），設有對話及推理系統，只要向系統輸入指令，即可實時回答提問生成指定內容。目前，HKGAI V1旗下的應用程式“港文通”已在逾70個政府部門內試用，而今年內該模型也會逐漸開放予普通市民使用，未來更有服務數以千萬海外華人的宏大願景。

