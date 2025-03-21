大幅投入AI　騰訊挑戰台積電亞洲市值王寶座

中評社香港3月21日電／全球晶圓代工龍頭台積電（2330.TW）（TSM）正面臨來自中國網路巨擘騰訊（0700.HK）挑戰，亞洲市值王寶座岌岌可危。隨著投資人對騰訊AI佈局的關注度飆升，雙方市值差距已縮小至1090億美元，創2023年底來最小差距。



钜亨網報導，今年以來，台積電股價累計下跌11%，與輝達等全球晶片股一同陷入調整，主要因為市場擔憂半導體行業存在估值泡沫，加上全球電子需求疲軟，導致資金持續流出。



反觀騰訊，今年迄今股價逆勢上揚約30%，不僅跑贏恒生科技指數，更將與台積電的市值差距從2023年底大幅縮小。



此外，本周公佈的財報顯示，騰訊季度收入增速創2023年來新高，同時宣佈將大幅增加AI基礎設施投入。



分析人士認為，隨著生成式AI技術商業化加速，騰訊在算力資源、演算法模型等領域的佈局正形成新的成長動能。



與此同時，資金流向數據揭示出台積電面臨壓力。自2月24日起，全球基金凈拋售台積電股票價值約58億美元（約1904 億台幣），外資持股比例降至72.7%，為2023年底以來的最低水準。



相比之下，追蹤騰訊的港股通資金持續流入，反映投資者對中國科技巨頭AI轉型的期待。



儘管騰訊股價仍較2021年高點低40%，但其戰略轉型步伐顯著快於多數中國科技同行。若AI技術轉化超預期，配合半導體週期回暖，這場橫跨硬體與軟體的亞洲市值王座爭奪戰或將出現戲劇性轉折。



然而，台積電能否守住市值王寶座，既要看3奈米／2奈米先進製程的推進速度，也要觀察AI浪潮下“軟”、“硬”勢力的估值重構邏輯。