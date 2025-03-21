給特朗普俄烏兩通電話“找不同”

這是3月18日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的克里姆林宮（圖源：新華社） 中評社北京3月21日電／據新華社報導，3月18日和19日，美國總統特朗普先後打了兩通電話，電話那頭分別是俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基。



兩通電話，通話雙方均同意實現能源設施停火，並就將停火範圍擴大到黑海展開技術談判，將此作為全面結束烏克蘭危機的“第一步”。但兩次通話，不論關注重點，還是遣詞表態，均有諸多不同。



那麼，特朗普是否對普京和澤連斯基區別對待？



議題有不同



19日的通話是美烏領導人在白宮激烈爭吵後的首次通話。通話結束後，特朗普在社交媒體發文說：“剛剛與烏克蘭總統澤連斯基進行了一次很好的電話交談，持續大約一小時。”



相較於特朗普與普京2個多小時的通話，美烏通話時長明顯較短，且特朗普明確說：“大部分討論是基於昨天與普京總統的通話，以便在俄烏需求方面保持一致。”



在與普京的通話中，內容涉及俄烏互換被俘人員、黑海航運安全、美俄雙邊關係正常化等至少七點議題。分析人士認為，這透露出美國有可能把美俄關係正常化與對俄制裁問題，以及與烏克蘭停火談判，納入“一攬子交易”。



19日晚些時候，澤連斯基在社交媒體發文，以“積極、非常實質和坦誠的對話”定義此次通話，表示特朗普與他分享了同普京通話細節。他說：“我們相信，與美國、與特朗普總統一起，在美國領導下，今年就能實現持久和平。”他還在通話後表示正在準備一份與“合作夥伴”分享的清單。