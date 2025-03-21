全球金融中心排名　香港蟬聯第三位

香港的整體評分上升11分至760分，與首位的評分差距略為收窄，總排名維持全球第三位，並在亞太區繼續居首。 中評社香港3月21日電／3月20日，英國智庫Z／Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院在英國和中國同時發布“第37期全球金融中心指數報告（GFCI 37）”。香港的整體評分上升11分至760分，與首位的評分差距略為收窄，總排名維持全球第三位，並在亞太區繼續居首。



大公文匯全媒體報導，共有119個金融中心進入榜單，全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、香港、新加坡、舊金山、芝加哥、洛杉磯、上海、深圳、首爾。排名前十的金融中心內部競爭激烈，芝加哥、洛杉磯、上海、深圳和首爾的評分差距均為1分。



特區政府發言人表示，報告充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位與實力。香港在“人力資本”、“基礎設施”及“金融業發展水平”方面的排名上升至全球第二，而在“營商環境”及“聲譽及綜合”方面的排名亦上升至全球第三。



此外，香港在多個金融行業領域的排名亦名列前茅，其中在“投資管理”、“保險業”及“融資”位列全球第一，“銀行業”則列全球第三。報告也評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名進一步躍升五位至全球第四。



發言人續指，在國家的堅實支持下，香港會繼續發揮好“一國兩制”的優勢，積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，做好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色。金融是支持實體經濟發展的重要工具。2025至26年度《財政預算案》已公布一系列政策措施，務求全速推動香港國際金融市場的高質量發展，創造更多新增長點。