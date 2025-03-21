特朗普動手關閉教育部　科研人才出走歐洲

美國總統特朗普20日在白宮簽署一項行政令要求關閉教育部（圖源：新華社） 中評社北京3月21日電／據新華社報導，美國總統特朗普20日在白宮簽署一項行政令，要求教育部長琳達·麥克馬洪採取一切必要措施推動教育部的關閉，將教育管理權歸還各州。



根據美國憲法，所有聯邦機構的設立和解散通常需要通過立法程序獲得國會批准。特朗普若要關閉教育部，必須通過國會立法程序。



“採取一切合法手段關閉教育部”



特朗普當天在白宮發表講話說，除核心的必要功能，政府將“採取一切合法手段關閉教育部”，並將“盡快關閉它”。同時，針對低收入、殘疾和特殊需求學生的項目將得到“完全保留”，並將被“重新分配到其他機構和部門”。他還對教育部近日的裁員行動表示讚賞，稱教育部已成功削減約50%員工。



在特朗普簽署行政令後，美國國會亞太裔美國人黨團主席孟昭文和教育特別工作組主席馬克·高野發表聯合聲明說，這是一個“非法決定”，國會在面對這一命令時“絕不能放棄權力”。



美國媒體11日報導，美國教育部當晚起實施大規模裁員計劃，預計裁減4000名員工中的約1300人。加上先前同意辭職或退休的員工，減員幅度合計將達約50%。依據麥克馬洪的說法，大規模裁員最終將指向撤銷整個教育部。



美國21名民主黨籍州總檢察長13日就教育部裁員對特朗普政府提起訴訟。訴訟倡導者、紐約州總檢察長利蒂希婭·詹姆斯在一份聲明中表示，解雇教育部一半工作人員將傷害紐約州乃至全國學生，特別是那些依賴聯邦資金的低收入學生和殘疾學生群體。她批評這一行為“令人憤慨”“魯莽且非法”。



多所高校凍結招聘



眼下，受聯邦政府尋求減少聯邦合同、削減研究經費影響，哈佛大學、斯坦福大學和北卡羅來納州立大學等多所美國高校同樣暫停招聘。