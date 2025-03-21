廣東省2025年春茗（香港）活動昨日在香港會展中心舉辦，一眾嘉賓合影（圖源：大公報） 中評社北京3月21日電／據大公報報導，廣東省2025年春茗（香港）活動昨日在香港會展中心舉辦。全國政協副主席梁振英出席，香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席並致辭，廣東省省長王偉中代表廣東省委省政府出席並致辭。



李家超致辭時表示，香港將全力貢獻粵港澳大灣區建設，以新質生產力、開放新合作、人文新紐帶為三大基礎，推動大灣區協同發展，為兩地人民的安居樂業共謀發展，為推進強國建設作出新的更大貢獻。



鄭雁雄表示，粵港攜手發展新質生產力前景廣闊、值得期待。兩地合作建設現代化產業體系，必將迭代過去的“前店後廠”模式，推動粵港合作迎來全新的境界，粵港澳大灣區發展必定會跨越新階段、躍上新台階。



王偉中表示，廣東全力支持香港發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固提升國際金融航運貿易中心地位，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。



中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春，特區政府政務司司長陳國基、律政司司長林定國，廣東省領導王曦、黃寧生、鄧海光，及香港社會各界代表約500人參加活動。