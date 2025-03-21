醫療界代表：發揚兩會精神，完善醫療體系

多名醫療界港區代表委員希望，業界能以兩會精神為指引，推動醫療體系的進一步完善，造福香港市民（圖源：大公報） 中評社北京3月21日電／據大公報報導，來自醫療界的港區全國人大代表及全國政協委員昨日舉行“分享兩會精神、推動香港醫療發展”座談會，就《健康中國2030》發展方向、中西醫藥發展現況、醫療科技及人才“引進來、走出去”的發展模式等進行分享。



多名代表委員表示，國家支持香港“發展經濟、改善民生”，其中完善醫療保障是“改善民生”的重要方向。希望香港醫療衛生界能以兩會精神為指引，推動醫療體系的進一步完善，造福香港市民。



全國政協常委、行政會議成員高永文指出，今年的政府工作報告再次強調“一國兩制”是香港長期繁榮穩定的關鍵，同時也是國家長遠發展的重要部分。香港醫療界亦應把握機遇，加強與內地的醫療產業合作，推動醫療科技創新，提升香港的醫療保障水平。



港區全國人大代表、立法會議員林順潮表示，今年政府工作報告中，國家提出一系列針對醫療衛生的具體措施，特別值得關注的是，衛健委提出的“減肥”行動，讓體重管理成為熱議話題。港人肥胖比率持續上升，當中亦有三成人不自知有超重或肥胖問題。希望大家共同努力，鼓勵市民減肥，降低慢性病風險。



期望增加投資中醫藥產業



港區全國人大代表、香港中醫中藥界聯合總會會長李應生表示，期望國家在後續政策制定與資源分配上，能夠增加對中醫藥產業的投資。中央曾明確表示，希望香港在國際交流與合作方面發揮更大作用，這不僅僅是政府層面的合作，每一位市民也要不同場合推廣香港的正面形象，在為國家與香港的發展貢獻力量。



全國政協委員、港大醫學院院長劉澤星表示，政府工作報告涵蓋了多個範疇，其中醫療保障體系的建設與改革是一個重點議題。國家提出，應進一步深化醫保制度改革，提升醫療服務質量，以確保全體市民獲得更優質的醫療保障。期待香港醫療界能夠積極參與國家醫療發展戰略，推動醫療改革的深化與創新，確保香港市民能夠享受到更優質的醫療服務。